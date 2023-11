Imperia, al via la tre giorni dedicata all’olio nuovo con OliOliva 2023

Degustazioni, corsi di assaggio, laboratori di cucina, circuito di menù tipici nei ristoranti, mostre e animazioni. Spazio alla cultura con convegni sui temi della buona tavola e della salute. Torna il “Salotto Letterario”. Tra le novità un’installazione artistica del fotografo Settimio Benedusi e un’area per musica e intrattenimento Tempo di olio nuovo. Sapori e profumi d’autunno tornano protagonisti a Imperia, in una manifestazione che accoglie prodotti e atmosfere dell’entroterra del ponente ligure. Tutto questo è Olioliva 2023, in programma da venerdì 3 a domenica 5 novembre. Il centro storico di Imperia Oneglia si trasforma ancora una volta nella capitale dell’olio extravergine di oliva, con i portici, le vie e le piazze invasi da stand in cui si potranno assaggiare e acquistare tutti i prodotti tipici di questa terra e non solo. Olio appena franto dai produttori locali, ma anche pesto, verdure sott’olio, formaggi di pecora brigasca, focaccia ligure, fagioli di Conio, Pigna e Badalucco, biscotti e dolci all’olio d’oliva, salumi tipici, farinata e tante altre eccellenze del territorio. Olioliva è l’evento principe dell’autunno ligure, evento in grado di calamitare nei tre giorni oltre duecento espositori e migliaia e migliaia di visitatori. Attesi molti stranieri, in particolare francesi. La manifestazione offre l’opportunità di conoscere e gustare una delle grandi ricchezze di questa zona: l’oliva di cultivar “taggiasca” con le sue peculiarità e caratteristiche. Un prodotto straordinario per la tavola e per il nostro benessere. Olioliva, siamo alla ventitreesima edizione, si è imposta, con il passare degli anni e dei successi, all’attenzione di tutti i buongustai, i golosi e i viaggiatori attenti e curiosi. Si ripete all’apertura della stagione olivicola, nel mese di novembre, ed è organizzata dalla Azienda Speciale “Riviere di Liguria” della Camera di Commercio Imperia, La Spezia, Savona, dal Comune di Imperia con il supporto di Regione Liguria, Associazione Nazionale Città dell’Olio, Liguria International, categorie economiche e sponsor. La festa ruota attorno alla frangitura dell’olio extravergine, l’olio nuovo così ricco di qualità organolettiche e fragranze inimitabili, ed è occasione per dedicare spazio alla cultura legata alla buona tavola con laboratori, contest di cucina, degustazioni, corsi di assaggio, un circuito di menù tipici nei ristoranti della zona, mostre e animazioni. Tra gli ospiti della manifestazione la Camera di Commercio della Sicilia Orientale il Flag Gac Nord Sardegna e le aziende del cuneese, per gli amanti del tartufo, dei funghi, dei formaggi e dei vini tipici. Spazio anche al pianeta pesca per promuovere l’ittiturismo con “La Lisca”, “Patrizia” e “Pingone”, i miticoltori della Spezia e gli assaggi a cura dei pescatori onegliesi. Tra le proposte turistiche di Olioliva 2023 passeggiate tra gli ulivi e la visita al Museo dell’olivo della “Fratelli Carli” e al Museo della Collezione Guatelli. Protagonisti dell’evento anche bar e negozi di Imperia con iniziative a tema e il concorso vetrine, lo sport con la tradizionale corsa del Marathon Club e il concorso fotografico del Circolo Castelvecchio. Dopo il successo delle precedenti edizioni, da non perdere il “Salotto Letterario” di Olioliva dedicato agli autori del territorio. Tra le novità di quest’anno l’ampliamento della manifestazione in via Ospedale, l’area antistante il deposito franco dedicata all’intrattenimento e all’animazione musicale. Infine, altra sorpresa di Olioliva 2023, un’installazione artistica del fotografo Settimio Benedusi.

L’inaugurazione è prevista per questa mattina a calata Cuneo alle 12.

Lupi: Olioliva testimonial turistico, economico e di una filosofia che privilegia il mangiar sano, il benessere e la qualità della vita

“Olioliva – sottolinea il presidente della Camera di Commercio Enrico Lupi – rappresenta il testimonial turistico di una filosofia ampia, di una scelta che privilegia il mangiar sano e genuino, il benessere, la qualità della vita, il relax in un ambiente gradevole, e rilassante. Una filosofia che è più che mai presente in questo angolo di Liguria. Ed ancora la manifestazione mira a far conoscere le nostre imprese e la realtà produttiva del territorio, le eccellenze dei nostri prodotti sinonimo di qualità e genuinità: tradizioni che hanno consentito di conservare la nostra biodiversità anche a tavola. Il cibo e la buona tavola diventano motivo di incontro, di cultura, di scambio e di promozione turistica: un esempio fortunato di food tourism componente vitale del turismo esperienziale. Il weekend imperiese che festeggia la nuova stagione olivicola è l’affermazione della ristorazione di qualità che si cimenta con l’olio nuovo, riferimento della cultura sulla nostra gastronomia e sulle nostre tipicità”.

Piana: Un anno speciale per la rassegna dell’olio extravergine con il via libera del Ministero all’Igp delle olive taggiasche

“Siamo ai nastri di partenza della longeva rassegna dedicata all’olio extravergine di oliva e ai prodotti tipici – dice il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana – proprio in un anno speciale per tutta la Liguria: quello dell’ok del Ministero all’Igp delle olive taggiasche liguri dopo due decenni di giuste battaglie. Sarà una vera e propria festa in uno dei luoghi simbolo dell’oro verde e dell’oleoturismo, ma costituisce anche una opportunità per tutti i vessilli del gusto, per il pescato genuino e di qualità, per eventi culturali e iniziative tematiche su un percorso più ampio rispetto all’edizione precedente, in cui si riconfermano la presenza importante e il supporto della Regione Liguria al claim OrgOlio. Un modo di sottolineare la passione e quell’orgoglio tutto ligure fatto di tenacia e di rispetto delle materie prime e dell’ambiente, perché chi è coinvolto in agricoltura presidia il territorio e le tradizioni”.

