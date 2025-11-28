Cairo Montenotte Celle Ligure Genova e provincia Imperia e provincia Savona Sport

Calcio, al via questa sera il week end calcistico

Posted on

SERIE A, LE PARTITE DELLA 13° GIORNATA

Venerdì 28 novembre

  • ore 20.45: Como-Sassuolo

Sabato 29 novembre

  • ore 15.00: Genoa-Verona 
  • ore 15.00: Parma-Udinese
  • ore 18.00: Juventus-Cagliari
  • ore 20.45: Milan-Lazio 

Domenica 30 novembre

  • ore 12.30: Lecce-Torino
  • ore 15.00: Pisa-Inter 
  • ore 18.00: Atalanta-Fiorentina 
  • ore 20.45: Roma-Napoli

Lunedì 1^ dicembre

  • ore 20.45: Bologna-Cremonese 

SERIE B LE PARTITE DELLA 14ª GIORNATA

oggi ore 20:30
  • CesenaModena
sab 29 NOV ore 15:00
  • ReggianaFrosinone
  • VeneziaMantova
  • SudtirolAvellino
  • PescaraPadova
  • EmpoliBari
sab 29 NOV ore 17:15
  • Catanzaro- Entella
sab 29 NOV ore 19:30
  • PalermoCarrarese
dom 30 NOV ore 15:00
  • Juve StabiaMonza
dom 30 NOV ore 17:15
  • SpeziaSampdoria

 

SERIE D GIRONE A, LE PARTITE DELLA 14° GIORNATA DOMENICA ORE 14.30

Club Milano-Cairese

Gozzano-Valenzana

Imperia-NovaRomentino

Ligorna-Chisola

Saluzzo-Asti

Sestri Levante-Biellese

Vado-Lavagnese

Varese-Celle V.

Derthona-Sanremese

 

