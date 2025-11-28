Calcio, al via questa sera il week end calcistico

SERIE A, LE PARTITE DELLA 13° GIORNATA
Venerdì 28 novembre
- ore 20.45: Como-Sassuolo
Sabato 29 novembre
- ore 15.00: Genoa-Verona
- ore 15.00: Parma-Udinese
- ore 18.00: Juventus-Cagliari
- ore 20.45: Milan-Lazio
Domenica 30 novembre
- ore 12.30: Lecce-Torino
- ore 15.00: Pisa-Inter
- ore 18.00: Atalanta-Fiorentina
- ore 20.45: Roma-Napoli
Lunedì 1^ dicembre
- ore 20.45: Bologna-Cremonese
SERIE B LE PARTITE DELLA 14ª GIORNATA
oggi ore 20:30
- CesenaModena–
sab 29 NOV ore 15:00
- ReggianaFrosinone–
- VeneziaMantova–
- SudtirolAvellino–
- PescaraPadova–
- EmpoliBari–
sab 29 NOV ore 17:15
- Catanzaro- Entella–
sab 29 NOV ore 19:30
- PalermoCarrarese–
dom 30 NOV ore 15:00
- Juve StabiaMonza–
dom 30 NOV ore 17:15
- SpeziaSampdoria
SERIE D GIRONE A, LE PARTITE DELLA 14° GIORNATA DOMENICA ORE 14.30
Club Milano-Cairese
Gozzano-Valenzana
Imperia-NovaRomentino
Ligorna-Chisola
Saluzzo-Asti
Sestri Levante-Biellese
Vado-Lavagnese
Varese-Celle V.
Derthona-Sanremese