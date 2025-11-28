Attualità Genova e provincia

Inaugurato a Busalla il nuovo alloggio per l’autonomia delle persone con disabilità – Progetto “Comunità abilitante”

Questa mattina il Vicesindaco Metropolitano Simone Franceschi ha rappresentato Città Metropolitana di Genova all’inaugurazione del nuovo alloggio dedicato alla vita autonoma delle persone con disabilità, realizzato a Busalla in via Roma 90 nell’ambito del progetto “Comunità abilitante”. Un passo importante verso una comunità più inclusiva, reso possibile grazie alla collaborazione tra la Pubblica Assistenza Croce Verde Busallese OdV, l’Ambito Territoriale Sociale 10 – Alta Valpolcevera e Valle Scrivia e la cooperativa sociale La Giostra della Fantasia.
L’alloggio nasce grazie al finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 5 “Inclusione e Coesione” ed un investimento importante della Croce Verde Busallese OdV proprietaria dell’immobile, e permetterà a diversi ragazzi seguiti dalla cooperativa di avviare percorsi di autonomia abitativa in un ambiente protetto e costruito su misura per le loro esigenze.
All’inaugurazione ha partecipato una vasta rappresentanza istituzionale del territorio: il Presidente della Croce Verde Busallese OdV Giuseppe Coniglio, il sindaco di Busalla Loris Maieron insieme all’assessora comunale e consigliera metropolitana Laura Repetto, hanno accolto gli ospiti ; erano presenti anche l’assessore della Regione Liguria alla Sanità e al Sociale Massimo Nicolò, il consigliere regionale Armando Sanna, il sindaco di Valbrevenna Michele Brassesco, il sindaco di Bargagli Francesco Massoli, la sindaca di Ronco Scrivia Rosa Oliveri, il vice sindaco di Savignone Marco Muntoni, l’assessora ai servizi sociali di Mignanego Maria Grazia Grondona e l’assessora ai servizi sociali di Vobbia Rossella Beroldo.

