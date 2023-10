Ventimiglia, il sindaco riporta in Comune i crocifissi negli uffici

Posted on

Anche il Sindaco di Savona, Marco Russo, esprime solidarietà a medicie personale sanitario dopo l’attacco no vax di questa mattina: “Massima solidarietà e vicinanza all’Ordine dei Medici per il vile attacco subito nella notte. I medici, insieme con infermieri e personale sanitario, sono eroi civili che durante la pandemia hanno retto la comunità in un […]