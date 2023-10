Calcio, Pirlo si gioca la panchina ad Ascoli: o fa punti o salta

E’ l’ennesima “ultima spiaggia” per la disastrata Sampdoria che cercherà nel pomeriggio marchigiano di Ascoli di portare a casa un risultato positivo per ridare fiato ad una classifica pessima che la vede al penultimo posto della serie B e quindi, al momento, retrocessa in C. In questa prima fase di campionato sono già emerse contraddizioni, lacune tecniche, paradossi e difficoltà della nuova gestione del club che sta sollevando non pochi dubbi sulla bontà del progetto tecnico che sta portando avanti in modo faticoso il tecnico Andrea Pirlo, riconfermato sulla panchina blucerchiata. I tifosi ne chiedono l’esonero ma la società, al momento, è intenzionata a proseguire con lui fiduciosa di uscire da questa situazione difficilissima anche dal punto di vista emotivo. E’ probabile che un’ulteriore passo falso ad Ascoli possa davvero essere fatale per l’allenatore bresciano, un cambio di panchina che arriverebbe proprio in occasione della sosta del campionato e quindi in tempi opportuni. La gara contro i bianconeri è uno scontro diretto in quanto la squadra marchigiana ho solo 8 punti in classifica ed è tra le pericolanti pur essendo reduce da tre risultati utili consecutivi di cui una vittoria interna con la Ternana e due pareggi esterni contro Cremonese e Brescia.

Tra i blucerchiati sono 4 le assenze tutte molto pesanti: Ferrari, Benedetti, Depaoli, Pedrola, tra i bianconeri mancherà il vero punto di forza Adjapong.

Sampdoria: Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Girelli, Vieira, Kasami, Borini; Esposito, De Luca. All. Pirlo (Ravaglia, Tantalocchi, Barreca, Giordano, Yepes, Askildsen, Verre, Panada, Lemina, Delle Monache, De Luca, La Gumina)

Ascoli: Viviano; Bayeye, Botteghin, Quaranta, Falasca; Caligara, Di Tacchio, Milanese; Manzari, Rodriguez; Mendes. All. Viali. (Barosi, Bolletta, Bogdan, Bellusci, Haveri, Cozzoli, Giovane, Gnahorè, Masini, Kraja, Falzerano, Millico, Nestorovski)

I PRECEDENTI

Vittorie Ascoli: 6 (ultima nell’ottobre 2005, 2-1)

Pareggi : 5

Vittorie Samp: 4 (ultima nell’ottobre 2011, 1-2)

