Albenga, donna di 70 anni investita da un’auto: in codice rosso al Santa Corona

Aveva tentato il suicidio nel carcere di Genova lo scorso 2 gennaio. L'uomo, 33 anni, è morto nella giornata di oggi. Era stato soccorso dagli agenti della Penitenziaria che lo avevano trovato appeso alle grate della cella in cui era rinchiuso per estorsione e lesioni.