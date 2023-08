Sanremo, pino marittimo cade su cavi dell’alta tensione spezzandoli

Posted on

Un detenuto del carcere di Genova ha tentato il suicidio nella serata di ieri. A salvarlo in extremis gli agenti della Penitenziaria. La notizia è stata data dal Segretario Regionale della Uilpa: l’uomo ha tentato l’impiccagione. Alla vigilia di Natale, durante una perquisizione in cella e il ritrovamento di un cellulare, l’uomo ha aggredito, ferendolo, un poliziotto. Per […]