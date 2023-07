Loano, in piazza Italia il “Festivalbar ’80/’90” con tanti miti della musica italiana

Posted on

Una mostra d’Arte Contemporanea on line: ARTE IN THE WORLD. A questo evento parteciperanno artisti di fama mondiale, provenienti da quattro continenti: America, Africa, Europa e Asia. Hanno aderito al Progetto e presenteranno le loro Opere d’ Arte gli artisti:Dana (Italia)Djoko Sutrisno (Indonesia)Jim ApRoberts (California)Marc Bourlier (Vietnam)Massimo Soldi (Italia)Mickaël Bethe Selassié (Etiopia)Nestore Bernardi (Italia)Widmer Tassinari […]