Premio Nazionale Città di Loano, continuano gli appuntamenti musicali

Giovedì 27 luglio a Loano proseguono gli appuntamenti musicali della 19^ edizione del Premio Nazionale Città di Loano per la musica tradizionale italiana, festival quest’anno dedicato all’arte del raccontare storie: quelle della propria terra, della propria lingua, delle proprie radici. Storie di storia di tradizione, che attraverso il passato finiscono per dire qualcosa anche sul presente e

rivolgono le orecchie verso il futuro.

Doppio concerto in Piazza Italia, a partire dalle ore 21.30 con Ettore Castagna e a seguire Rachele Andrioli, vincitrice del Premio Miglior Album e Premio Giovani del 2022.

Ettore Castagna ha attraversato gli ultimi quarant’anni di folk in Italia da protagonista, prima con Re Niliu e Nistanimèra e poi, tra gli altri, con il progetto Antiche Ferrovie Calabro-Lucane.

Al Premio Loano presenta il suo nuovo album Ἐρημὶα / Eremìa (Alfa Music 2022), al secondo posto tra gli album più votati dalla giuria del Premio: un viaggio che parte dalla Calabria alla scoperta del Mediterraneo, fra Grecia e mondo arabo, lire calabresi e chitarre battenti, fra suoni della tradizione e innovazioni. Castagna canta in calabrese, in greco, in arabo.

“Eremìa che in greco classico vuol dire Solitudine – spiega Castagna – È un certo tipo di solitudine, quella della meditazione, dello sguardo interiore. È stata la scoperta che mi piace raccontare storie.

Undici canzoni che nascono in un momento di acuta solitudine nella quale la musica è diventata rifugio, riflessione, memoria.”

Con lui sul palco Peppe Costa Yosonu alle percussioni e Carmine Torchia al basso. Nel pomeriggio (ore 17.30) dialogherà con il giornalista musicale Guido Festinese.

Fra le migliori voci del nuovo Salento, Rachele Andrioli presenta in un set solista il suo nuovo disco Leuca pubblicato da Finisterre, il più votato dalla giuria del Premio Loano (Premio Miglior Album e Premio Giovani 2022).

Rachele Andrioli – dopo aver collaborato con un ventaglio di artisti come Pier Faccini, Arto Lindsay, Baba Sissoko, Rocco Nigro – ha realizzato un disco tutto suo.

In Leuca l’artista salentina volge il suo sguardo musicale sul mondo come un faro, partendo dalla fine della terra, suo luogo di nascita e appartenenza: il Capo di Leuca. Il lavoro è il frutto degli ultimi anni di ricerca sulle tradizioni musicali che legano il Salento a ogni Sud del Mondo; la musica e i testi inediti raccontano storie mediterranee sospese tra verità e leggenda.

Nel pomeriggio (ore 18.30) l’artista dialogherà con il giornalista Sergio Albertoni per raccontare il suo debutto da solista

Informazioni sull'autore del post