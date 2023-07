Andora, casalinga nascondeva in casa una coltivazione di marijuana

Posted on

Savona. Resta in carcere il sessantenne arrestato sabato scorso per tentata rapina in via Giardino a Loano. L’uomo sabato stava attendendo qualcuno indossando un casco nella via della cittadina rivierasca. I carabinieri lo avevano notato e subito avvicinato per capire quali intenzioni avesse. Con se portava anche una pistola e un taser con il quale […]