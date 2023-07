Turismo, in Liguria il 17% in più di turisti rispetto a un anno fa

Prosegue il trend positivo del settore ricettivo in Liguria dopo i risultati dei primi 5 mesi di quest’anno. Grazie al rapido aumento di turisti italiani e internazionali, circa il 17% in più rispetto al 2022 con 1 milione e 700 mila presenze totali dal 1° gennaio al 31 maggio 2023, la regione si è infatti riconfermata tra le mete turistiche italiane più ambite anche a giugno, prospettando un’ulteriore crescita per i mesi di luglio e agosto. Oltre al mare, i parchi e l’offerta enogastronomica, ad attrarre visitatori è stato anche il ricco calendario di eventi proposti su tutto il territorio