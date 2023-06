Sport e Turismo, le chiavi per una nuova attrattiva territoriale. L’assessore del Comune di Genova, Bianchi: “Binomio vincente”

«Sport e turismo rappresentano un binomio vincente per la valorizzazione del territorio. Lo dimostrano le giornate di Ocean Race, un evento mondiale di altissimo livello tecnico e sportivo, che nel suo 50° anno arriva in Italia e arriva a Genova». L’assessore allo Sport e al Turismo Alessandra Bianchi ha così introdotto il convegno sul tema Sport e turismo, la chiave per una nuova attrattività territoriale, che si è svolto questa mattina all’Ocean Live Park di Genova e al quale hanno partecipato il delegato allo Sport della città di Parma Davide Antonelli, l’assessore allo Sport Città di Cannes Jean-Marc Chiappini, il direttore generale del Lawn Tennis Club di Nizza Philippe Weiss e il direttore generale della Camera di Commercio Italiana di Nizza, Agostino Pesce.

«L’incontro di oggi è un’occasione per confermare il valore e la portata dello sport in chiave turistica: un volano di grande rilevanza, come dimostrano questi nove giorni di Ocean Race durante i quali tutto si è concentrato su Genova, con un numero elevato di presenza tra turisti e visitatori internazionali – ha detto ancora l’assessore Alessandra Bianchi – L’evento di oggi è un’occasione per raccontare questa esperienza, insieme alla Camera di Commercio italiana di Nizza, che davvero ha portato numeri importanti di turisti sul nostro territorio, con la presenza dell’amministrazione di Cannes e di altri comuni italiani in linea con il progetto dei 10 Comuni, che portiamo avanti per promuovere Genova come destinazione anche sul turismo di prossimità».

«Tra Genova e Nizza c’è una collaborazione molto stretta – ha aggiunto Agostino Pesce, direttore generale della Camera di Commercio Italiana di Nizza – Siamo molto contenti perché, grazie al Comune di Genova, è aumentata la comunicazione verso la Francia e la Costa Azzurra, di conseguenza sono aumentati i flussi turistici. Genova, una delle principali capitali industriali italiane, sta diventando sempre più bella e attraente ed è anche vicina alla Costa Azzurra; pertanto, è una meta molto ambita dai francesi ma anche dei turisti che, da tutto il mondo, atterrano all’aeroporto di Nizza».

Informazioni sull'autore del post