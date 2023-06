Ventimiglia, maxi rissa con tre accoltellati

E’ di tre feriti con arma da taglio il bilancio della maxi rissa scoppiata la scorsa notte a Ventimiglia in Corso Limone Piemonte. Almeno 5 persone con età compresa tra 25 e 35 anni hanno dato vita alla rissa con coltelli per cause da accertare. A dare l’allarme i passanti che transitavano nella zona. Una delle tre vittime, la più grave, è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso, un’altra è finita al Santa Corona di Pietra Ligure sempre in codice rosso mentre la terza vittima è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Sanremo. In corso le indagini condotte da Polizia e Carabinieri.

