Genova, fuga di gas in Via Piacenza: intervento dei vigili del fuoco

Notte in bianco per gli inquilini di uno stabile di Via Piacenza a Genova per una fuga di gas. A dare l’allarme ai vigili del fuoco sono stati proprio gli inquilini allarmati per il forte odore. Allertati anche i tecnici Iren che hanno individuato il guasto e lo hanno riparato. Sul posto anche la Polizia Municipale e la Polizia, non è stato necessario procedere allo sfollamento dello stabile.

