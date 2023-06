Savona, arrestato 68enne per atti persecutori nei confronti della figlia della ex compagna

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio, costantemente intensificata dal Questore di Savona, dott.ssa Alessandra Simone, i poliziotti della Squadra Volante hanno arrestato un sessantottenne, per atti persecutori.

L’uomo, residente in Campania, già denunciato per maltrattamenti nei confronti della ex compagna, non rassegnandosi alla fine della relazione, ha iniziato a molestare la figlia della ex, affinché intercedesse per lui, nei confronti della madre.

I ripetuti comportamenti come le continue richieste di incontro, gli appostamenti nei luoghi frequentati dalla vittima, sempre più assillanti ed invadenti, hanno impaurito la donna, tanto da indurla a rivolgersi alla Polizia di Stato, per denunciare lo stalker.

Nella mattina di ieri, mentre si trovava sotto l’abitazione della sua vittima, l’uomo è stato arrestato.

I poliziotti, al termine delle formalità, lo hanno posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si evidenzia che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell’indagato sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile.

