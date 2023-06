Posted on

Savona. E’ allarme default a palazzo Nervi. Sia la presidente Monica Giuliano sia la sua vice Luana Isella lamentano che l’ente, entro un mese, non sarà più in grado di garantire la manutenzione della rete stradale e la sua messa in sicurezza. Motivo? Lo Stato continuerebbe a tagliare le dotazioni per gli enti di area […]