Giro della Baronia di Carini, il club delle «Ruote d’Epoca della Riviera dei Fiori» di Villanova d’Albenga si trasferisce per un giorno speciale in Sicilia

Rombano i motori delle «signore della strada» pronte a percorre la suggestiva Baronia di Carini. Il 17 giugno, il club delle «Ruote d’Epoca della Riviera dei Fiori» di Villanova d’Albenga (Savona), si trasferisce in Sicilia per la ventunesima edizione del Giro della Baronia di Carini. Un evento per gli equipaggi partecipanti per scoprire il gioiello della baronia, il castello La Grua-Talamanca, ed emozionarsi insieme con la storia della Baronessa ovvero Laura Lanza di Trabia, figlia di Cesare Lanza. Una splendida fanciulla che viene data in moglie a 14 anni a Vincenzo La Grua Talamanca, appena sedicenne.

I partecipanti all’edizione 2023 potranno vivere da vicino una delle pagine di storia più importanti della bella regione siciliana. Anziché rimanere confinata tra i miti e il folklore locale, ha attraversato i confini italiani, è diventata oggetto di letteratura e persino di cinema, è passata dalla narrazione popolare ad essere oggetto di studio storico-scientifico. Le auto si metteranno in bella mostra già dalle prime ore del mattino sotto gli occhi curiosi di appassionati e non. Quindi è previsto il giro storico che ogni anno richiama moltissimi partecipanti da diverse parti del sud Italia. Una giornata tutta da vivere insieme con pranzo, foto ricordo e naturalmente cerimonia di premiazione a Carini un suggestivo comune di 39 056 abitanti della città metropolitana di Palermo.

