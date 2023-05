Taggia, Dal 1° giugno al via il nuovo sistema di raccolta rifiuti

Posted on

In Europa e in Italia le Reti oncologiche sono lo strumento organizzativo che il Sistema sanitario offre per assicurare appropriatezza ed equità nell’offerta dei trattamenti. In Liguria, nel 2019, si sono manifestati circa 10.000 nuovi casi, mentre sono oltre 80.000 le persone in trattamento o già guarite: sono alcuni dati che emergono in occasione della […]