Treni Cinque Terre, assessore Sartori: “Con il servizio di gestione dei flussi contiamo di rendere più ordinata la situazione nelle stazioni”

Posted on

Il Centro Funzionale Meteo Idrologico Arpal ha emesso l’avviso meteo per vento di burrasca forte per tutta la regione e relativo alla giornata di oggi, venerdì 25 febbraio. Infatti, nella giornata odierna, avremo venti da Nord in rinforzo nel pomeriggio fino a 60-80 km/h su tutte le zone, con raffiche oltre i 100 km/h sui crinali ed […]