XXXI edizione per “Libri in strada”: tanti gli appuntamenti della kermesse che si terrà dal 31 maggio al 4 giugno in piazza Luni a Sarzana

Torna a Sarzana la storica rassegna letteraria “Libri per Strada, la Strada per i Libri”, giunta quest’anno alla XXXI edizione.

L’evento, patrocinato dal Comune di Sarzana, è organizzato dalle librerie, dalle fumetterie e da uno studio bibliografico antiquario della città e si terrà dal 31 maggio al 4 giugno anche con la collaborazione di Confesercenti. Una vera e propria kermesse dedicata al libro e alla lettura che si svolgerà nella tradizionale location di piazza Luni e di palazzo Roderio dove le storiche bancarelle offriranno al pubblico l’opportunità di curiosare tra una vasta e completa scelta di libri tra novità, testi antichi, fumetti fino alle letture per i più piccoli e tanto altro ancora.Non mancheranno gli incontri con gli autori, lo spazio firmacopie, spettacoli musicali e laboratori per tutte le età.

