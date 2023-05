In Liguria solo il 17% dei treni ha un’età superiore ai 5 anni

Posted on

In occasione della Festa della Mamma, l’Azalea della Ricerca di Fondazione Airc torna a colorare tantissime piazze in tutta Italia per sostenere i ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne. Domenica 14 maggio 20.000 volontari tornano nelle piazze di tutta Italia per distribuire […]