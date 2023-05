Savona, progetto Unione Industriali-Data Consult: premiati 70 studenti di quattro istituti tecnici

Posted on

Via libera ai viaggi nell’UE per coloro che sono vaccinati contro il COVID. I ministri degli esteri dei 27 paesi raccomandano ai paesi UE di “revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE solo per i vaccinati, a condizione che “abbiano ricevuto l’ultima dose da almeno 14 giorni o abbiano ricevuto una dose […]