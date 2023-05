Parto in ambulanza, l’assessore regionale alla Sanità risponde alla CGIL Savona

“La sanità pubblica regionale non sta vivendo alcuno smantellamento. Per quanto riguarda il savonese, il diritto alla nascita è garantito in sicurezza e, come previsto dal Piano Socio Sanitario Regionale in fase di approvazione, al punto nascite dell’ospedale San Paolo di Savona si aggiungerà il punto nascite dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure”.

Così l’assessore alla Sanità di Regione Liguria replica alla nota del segretario provinciale savonese della Cgil in merito al caso del parto in ambulanza avvenuto ieri.

“Va ricordato che nell’episodio specifico – aggiunge l’assessore – dopo le valutazioni preliminari, sono state messe in atto dal medico del 118, assistito da due militi, le corrette e opportune procedure di assistenza previste in caso di parto precipitoso e tutto si è svolto senza complicazioni”.

“Questa amministrazione dimostra quindi attenzione verso l’area savonese e nella programmazione sanitaria ha deciso di incrementare i punti nascita in Provincia considerando la complessità del territorio – aggiunge l’assessore – La riapertura del Punto nascite di Pietra Ligure è però subordinata al reclutamento di personale che sta proseguendo tra le difficoltà oggettive del momento contingente non solo a livello ligure ma a livello nazionale. Spiace quindi constatare che il sindacato in questione anziché stimolare e arricchire il confronto punti a destrutturare il sistema strumentalizzando informazioni. Circa il confronto sul territorio è bene infine ricordare che, come comunicato più volte, il dialogo prosegue con il metodo della conferenza dei sindaci di Asl la cui convocazione è imminente anche per il territorio savonese”.

