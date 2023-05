Cavi caduti in galleria, da Regione Liguria la richiesta di una rapida conclusione delle indagini

Dal presidente della Regione Liguria e dall’assessore alle Infrastrutture arriva la richiesta di una rapida conclusione dei sopralluoghi dell’autorità giudiziaria nella galleria di Monte Galletto, dove mercoledì sera si è verificato un incidente che ha coinvolto dei cavi. L’ente gestore del tratto, Aspi, ha fatto sapere di essere pronto a ripristinare la viabilità, una volta ottenuto il via libera dalla Procura, e di aver fornito tutti i mezzi necessari per effettuare le verifiche dei periti. Regione Liguria auspica un tempestivo via libera della Procura per la riapertura della galleria, che sta creando pesanti disagi al traffico sull’A12, tra Genova Est e l’allacciamento con la A7 verso Milano.

“Ovviamente è necessario che l’autorità giudiziaria faccia tutte le verifiche del caso – dichiara il presidente della Regione Liguria – Ma chiediamo che vengano fatte in tempi il più possibile brevi, in grado di tener conto della sicurezza dei cittadini che transitano nella galleria ma anche del traffico, lavorando in ogni momento possibile per arrivare alla riapertura della Monte Sperone se le indagini escluderanno la presenza di problemi strutturali”.

