Sanremo, detenuto dà in escandescenza e colpisce 5 poliziotti

Posted on

Albenga. Forse aveva alzato un pò il gomito il ventenne straniero che in mattinata è finito in un fossato in via Tiziano, nel quartiere di Vadino. A recuperarlo i vigili del fuoco e il 118. E’ stato poi trasferito dal 118 al Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Ha […]