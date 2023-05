Esercitazione la scorsa notte nella galleria San Giacomo tra Spotorno e Finale

Posted on

Savona. Non è riuscito a trattenere le lacrime il quarantatreenne albanese che in mattinata,. ascoltato dal Gip Fiorenza Giorgi, è stato interrogato dopo l’arresto per aver minacciato la moglie di morte con un machete procurandole anche lesioni guaribili in 25 giorni. L’uomo ha raccontato al magistrato di amare ancora la donna nonostante tutto ciò che […]