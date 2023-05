Imperia, bambino nato morto. ASL1: “Avviata indagine interna”

Un bimbo è nato morto nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Imperia. Sul caso, l’Asl 1 Imperiese ha avviato una serie di accertamenti, per ricostruire l’accaduto e verificare, che non ci siano responsabilità di terzi. “E’ bene precisare che il neonato non è deceduto a pochi minuti dal parto ma è uscito dal grembo materno privo di vita. Asl1 è a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito, in attesa del nulla osta per il riscontro diagnostico”, hanno fatto sapere dall’ASL 1.

Informazioni sull'autore del post