Treni, Intercity si guasta tra Ceriale e Albenga: caos sulla linea Savona-Ventimiglia

Per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore Sulla A10 Genova-Savona, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Albisola e l’allacciamento con la A6 Torino-Savona, in direzione di […]