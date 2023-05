Piaggio Aerospace, a breve la terza edizione della manifestazione di interesse all’acquisizione dei complessi aziendali

Posted on

AMT prosegue nella sperimentazione della tecnologia elettrica a servizio del trasporto pubblico green. Per conoscere sempre meglio le performance dei mezzi di ultima generazione, l’azienda ha scelto di testare sulle strade genovesi e sul territorio provinciale del Levante un nuovo bus elettrico. Si tratta del modello E- way di Iveco, 100% elettrico, zero emissioni, 9,5 metri di lunghezza per 2,3 metri […]