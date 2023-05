Tre appartamenti sono andati a fuoco nella zona della Maddalena nel centro storico di Genova per cause da accertare. Vigili del fuoco mobilitati per spegnere il rogo che fortunatamente non ha fatto vittime o feriti. I condòmini hanno abbandonato i rispettivi alloggi, sei, autonomamente e per questa notte non potranno rientrare a casa. Sul posto anche la Municipale e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso.

Informazioni sull'autore del post