Arenzano, chiuso per due giorni a causa di lavori il parcheggio dell’Ospedale “La Colletta”

E’ morta per cause naturali Macabra scoperta in un alloggio a Borghetto S.Spirito dove è stato ritrovato il corpo di una donna di circa 80 deceduta da diverso tempo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per effettuare gli accertamenti del caso e le indagini. Dai rilievi è emerso che la donna è mancata per cause […]