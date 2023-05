Femminicidio di Savona, Toti: “Molto è stato fatto per sensibilizzare su questo problema ma evidentemente non è abbastanza”

“Morire per un no a un ex fidanzato. Questo accade ancora troppo spesso nel nostro Paese e questa volta l’ennesimo femminicidio, quello di Danjela che aveva 29 anni, ci tocca da vicino. Nella nostra regione, a Savona. Molto è stato fatto per sensibilizzare su questo che resta più che un problema della nostra società, ma evidentemente non è abbastanza”. Lo ha affermato Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, “Come istituzioni abbiamo il dovere di continuare a lavorare per tenere alta l’attenzione su questo tema con tutte le azioni possibili e le campagne di sensibilizzazione e di denuncia. Non ci sono parole giuste per una vita spezzata così ma alla famiglia e agli amici di Danjela vanno le mie più sentite condoglianze e l’abbraccio di tutta la Liguria”, ha concluso Toti.

