Prime ricadute positive del PNRR sull’ammodernamento del parco tecnologico Asl2

E’ stato concluso l’acquisto di due nuovi mammografi digitali diretti con tomosintesi, da destinarsi all’Ospedale San Paolo di Savona ed all’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

L’acquisto e stato definito grazie alla richiesta di finanziamento sui fondi del PNRR presentata con successo da ASL2, relativamente all’intervento dedicato all’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero ( in questo caso alla sostituzione delle cosiddette “Grandi Apparecchiature” ).

Le apparecchiature acquistate, prime classificate nella graduatoria relativa alla gara nazionale esperita da Consip, sono di ultima generazione tecnologica di produzione IMS GIOTTO (modello CLASS). Dispongono delle migliori tecnologie hardware e software oggi presenti sul mercato di riferimento per l’effettuazione di indagini radiologiche mammografiche tra le quali: la tomosintesi, il sistema per esami mammografici con mezzo di contrasto CEM, nonche il software per la quantificazione della densita della mammella (2D + 3D). L’apparato dedicato all’ospedale di Savona, sede di Breast Unit, disporra inoltre di un sistema automatizzato per l’esecuzione di biopsie in posizione prona e per l’esecuzione di biopsie con un dispositivo per la radiografia di porzioni di tessuto. L’investimento sostenuto per le 2 apparecchiature è pari, complessivamente, ad € 319.640,00; ASL2 conta di installare e rendere operative entrambe le apparecchiature entro il prossimo autunno.

I mammografi si aggiungono all’ecografo gia acquistato e in funzione da febbraio presso l’ospedale di Savona; nel novero dei predetti finanziamenti PNRR “Missione 6.C2 – 1.1.2 – Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) – Grandi apparecchiature – sono ulteriori interventi di ammodernamento tecnologico, programmati da ASL2 in parte nel 2023 e in parte nel 2024.

In particolare, nell’anno 2023 ASL2 ha previsto i seguenti ulteriori interventi di sostituzione:

• 1 PET CT presso la SC Medicina Nucleare dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure

• 1 SPECT (Gamma Camera) presso la SC Medicina Nucleare dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure

• 1 TAC presso la radiologia dell’Ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte

• 1 Sistema polifunzionale per radiologia digitale diretta (DR) per il pronto soccorso dell’Ospedale San Paolo di Savona ( 2023/2024 )

