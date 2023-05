Savona, ragazza uccisa nella notte in Piazza delle Nazioni: arrestato il responsabile

Una ragazza è stata assassinata a Savona nel corso della scorsa notte in Piazza delle Nazioni con due colpi di pistola calibro 22 alla testa, l’arma è stata ritrovata nei pressi della scena dell’omicidio. La vittima aveva 27 anni e aveva precedenti legate al mondo degli stupefacenti. Sul posto è intervenuta la Polizia e i soccorsi medici ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare malgrado i tentativi di rianimazione. In corso le indagini. Il responsabile, un 27enne di origine guineiane, incensurato e regolare sul nostro territorio, è stato arrestato con l’accusa di omicidio e porto abusivo di armi e ha confessato l’accaduto. La giovane aveva solo 27 anni era di nazionalità albanese. Alla base del gesto la fine del rapporto sentimentale con colui che l’ha ammazzata e una lite che i due hanno avuto e che ha scatenato la reazione del ragazzo trasferito in carcere a Genova. La magistratura ha autorizzato l’autopsia sulla salma.

