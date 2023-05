Albenga, minaccia di cospargersi di benzina e di darsi fuoco

Posted on

A margine del 169° anniversario della fondazione della Polizia, sono stati resi noti i dati relativi al numero di reato in provincia di Savona che risultano essere in linea con il dato nazionale: ossia in calo. Il raffronto con l’anno 2019 fa registrare una diminuzione del numero dei delitti da 11975 a 8973 (in percentuale […]