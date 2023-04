Loano, oltre 400 ragazzi hanno partecipato alle attività promosse dall’Amministrazione Comunale sul tema della Legalità

Posted on

Aprono stasera alle 23 le prenotazioni del vaccino anti-COVID per le persone nella fascia tra i 50 e i 54 anni di età sul portale prenotovaccino.regione.Liguria.it e domani, martedì 17 maggio su tutti gli altri canali (CUP, Farmacia, Numero verde). Da venerdì via alle prenotazioni sul portale per la fascia 45/49. Venerdì 28 maggio toccherà […]