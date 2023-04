Posted on

Nell’Imperia ha realizzato 56 reti in 112 presenze Il Pietra Ligure comunica di aver tesserato per la stagione 2019-20 il giocatore Amerigo Castagna. L’ex attaccante di Argentina e Imperia, con i nerazzurri dal 2014 al 2019 ha totalizzato 56 gol in 112 presenze in campionato, sarà subito a disposizione per rinforzare il nostro reparto di […]