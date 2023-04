A Genova gli “Stati Generali della Logistica del Nord-Ovest”: appuntamento il 3 maggio

Posted on

Un’atmosfera unica di festa e allegria, per iniziare in tranquillità e sicurezza il 2022. Giovedì 6 gennaio (dalle 15.30) tre Befane, due sui trampoli e una a bordo di un trattore elettrico, regalano dolci e divertimento a grandi e piccini al Winter Park di Genova, in piazzale Kennedy. «In questi giorni di festività – racconta Mattia Gutris, portavoce dello staff del […]