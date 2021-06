Posted on

E’ stata una mattina di protesta composta e nel rispetto della normativa anti-COVID quella che si è svolta a Savona in Piazza Sisto IV con le categorie economiche commerciali che si sono ritrovate nel cuore del capoluogo della “Torretta” per manifestare la loro preoccupazione e rabbia per l’attuale situazione che non consente loro di riaprire […]