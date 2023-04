La Spezia, si fa truffare con la tecnica del “finto nipote”: anziana consegna preziosi e denaro

Ancora un truffa ai danni di un’anziana con l’escamotage del “finto nipote”. A cadere nella rete dei truffatori un’anziana di La Spezia che è stata derubata di gioielli e denaro. La donna era stata contattata da un finto nipote che diceva di avere bisogno di soldi perchè il padre aveva investito con l’auto una donna in gravidanza e che la cifra gli sarebbe servita per la cauzione di rilascio del padre che era in stato di fermo. La donna, messi in un sacchetto i preziosi li avrebbe consegnati ad una donna che sarebbe passata da casa per ritirarli così come è stato. Sono in corso le indagini da parte della Polizia con l’ausilio delle immagini della videosorveglianza.

