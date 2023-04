Recupero liste d’attesa: piano della Regione Liguria giudicato positivamente dal Ministero della Salute

Posted on

Albenga. L'incontro in Prefettura sul problema delle multe per l'autovelox comminate sulle SP 6 e 42 slitta di un giorno: da lunedì a martedì 29. L'incontro con la cittadinanza si svolgerà, quindi, martedì presso il Salone dei Fiori di Villanova d'Albenga, sempre alle 20.30