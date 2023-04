Calcio, Genoa a due velocità: primo tempo ok, secondo tempo ko: a Como finisce 2-2

Brutto Genoa a Como che si fa rimontare due reti e perde la possibilità di allungare in zona promozione. Per la squadra di Gilardino sembrava una partita facile con una rete per tempo che aveva portato i rossoblu sullo 0-2, poi la di Cutrone ha riaperto i giochi ed è stata un’altra gara. Rossoblu tecnicamente superiori agli azzurri che non incidono più di tanto nel corso del primo tempo ma che si riscattano nella ripresa. Nel primo tempo i liguri spingono sulle fasce con i padroni di casa sono schierati e attenti in difesa. La gara non offre emozioni se non il lampo del goal di Strootman bravo ad anticipare Da Cunha nei pressi del limite dell’area di rigore e con il mancino non lascia scampo a Gomis; il Como ha la chance di riaprire il match nel finale di frazione ma Martinez mura a Cutrone la conclusione del possibile 1-1.

Nella ripresa il Genoa gioca con ritmo e precisione e colpisce al 53′ un palo pieno con Coda che si ripete con maggior costrutto 5′ dopo quando al 57′ riceve da Gudmundsson e realizza di piatto sinistro. Il Como ha una reazione che porta prima a un calcio di rigore concesso e poi cancellato dal VAR per fallo di Ilskaner su Cutrone e poi con lo stesso attaccante ex-Milan a realizzare il 2-1. Da quel momento il Como prende in mano il gioco mettendo in seria difficoltà il Genoa che rischia il pareggio con un salvataggio dei difensori sulla linea di porta su colpo di testa di Cerri arrivato dopo un’uscita sbagliata di Martinez. Il Genoa sparisce dal campo e i padroni di casa adesso schiacciano i rossoblu che rischiano la capitolazione al 70′: Cutrone dal limite, Martinez respinge. E ancora Ioannou da distanza ravvicinata che manda fuori. Il 2-2 è nell’aria, all’87’ Bellemo si vede annullare una rete per fuorigioco; un minuto dopo arriva il pareggio: Mancuso raccoglie in area la sponda di Canestrelli su corner di Arrigoni e pareggia i conti con merito.

Como-Genoa 2-2

Reti: 23’ Strootman (G), 57’ Coda (G), 62’ Cutrone (C), 88’ Mancuso (C)

COMO: Gomis, Iovine (76’ Arrigoni), Ioannou (81’ Blanco), Canestrelli, Binks, Odenthal, Parigini (76’ Pierozzi), Bellemo, Da Cunha (58’ Mancuso), Cerri, Cutrone (81’ Gabrielloni). All. Longo

GENOA: Martínez, Sabelli, Criscito, Dragusin, Vogliacco, Ilsanker (75’ Hefti), Frendrup (89’ Jagiello), Strootman, Gudmundsson (75’Ekuban), Coda (75’ Aramu), Badelj. All. Gilardino

Informazioni sull'autore del post