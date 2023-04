Taglio del nastro per “Fior d’Albenga 2023”

Inaugurata oggi la nuova edizione di Fior d’Albenga, la rassegna florovivaistica protagonista della primavera ingauna. Dall’8 aprile al 1 maggio, tema il “Un viaggio tra le pagine di un libro”, con installazioni che aziende locali, enti, istituti scolastici e associazioni hanno dedicato alla letteratura per bambini. Dodici le installazioni in gara dell’edizione 2023:

Artiste: Caprile M. Cristina Marisa Ferrua – “Dall’uovo di Pasqua” Gianni Rodari – Piazza San Domenico

Scuola dell’infanzia San Clemente di Albenga – “Il cielo è di tutti” Gianni Rodari – Piazza San Domenico

Istituto Comprensivo Albenga I – Scuola Primaria – “Nel paese delle pulcette” Beatrice Alemagna – Piazza Rossi

Caritas Diocesana Albenga-Imperia – “Su con la vita Charlie Brown! Abraham J. Twerski” – Piazza dei Leoni

Istituto “Giancardi – Galilei – Aicardi” – “Il piccolo libro della gentilezza” Geronimo Stilton – Piazza S. Michele

Comune di Andora – “Il gabbiano Jonathan Livingstone” – Richard Bach – Piazza IV Novembre

Comune di Cisano sul Neva – “Pinocchio” di Collodi – Piazza IV Novembre

E.L.F.O. Ente Ligure di Formazione – “Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza” – Luis Sepúlveda – Piazza S. Francesco

Associazione Il Viale – “20 anni di Harry Potter: l’eterno conflitto tra il bene e il male” – J. K. Rowling – Viale Martiri della Libertà

Progetto 8 Soc. Coop. a.R.L. – Bar Ai giardinetti – “Il libro della giungla” Rudyard Kipling – Piazza del Popol

Associazione Donne in Campo CIA – “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” – Luis Sepúlveda – Largo Doria

Progetto 8 Soc. Coop. A.r.l. Ristorante 8Food – “Peter Pan” J. M. Barrie – Piazza Trincheri

Fuori concorso altre tre aiuole: due dedicate al Piccolo Principe a cura dell’Associazione Fior d’Albenga in Piazza San Michele, che vede anche l’installazione di un P66 C storico, di proprietà dell’Aeroclub di Villanova d’Albenga (leggi QUI), e le sagome realizzate dagli studenti del Liceo Artistico G. Bruno, e Alice nel paese delle meraviglie a cura di Sommariva in Piazza Torlaro.

Oltre alle aiuole e installazioni a tema, tutti i weekend, pomeriggi culturali talk e showcase dedicati all’agricoltura e floricoltura a cura di Mway Communication & Events di Mattia Righello con la preziosa collaborazione di Liguria&Dintorni e Stefano Pezzini con i focus sulle DE.CO. e sulle eccellenze ingaune, notizie dal mondo floricolo con FLORNEWS Liguria, una conferenza sulla consistenza agraria del Duecento albenganese a cura dell’Associazione Rievocatori Ingauni e il Dott. Nicolò Staricco, visite alle mostre tematiche, laboratori esperienziali per bambini e ragazzi a cura di Studio4Mani, Linda Castiglione e APS Cosa vuoi che ti legga”, letture itineranti tra le aiuole, gli showcooking di “Albenga in Tavola” e altri appuntamenti in collaborazione con le realtà locali.

Torna anche il “Flowers Market 2023”, la nuova area mercato di Piazza IV Novembre volta a valorizzare maggiormente i produttori e i prodotti floricoli della piana ingauna durante la rassegna e dove potrete trovare aromatiche, fiori in vaso e tante eccellenze della piana, ma anche accessori, arredo verde e tanti buoni consigli per la cura domestica delle proprie piante.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza delle autorità civili, religiose della città, del presidente dell’Associazione Fior d’Albenga Giuseppe Rossi, dello staff dell’agenzia Mway Communication & Events, delle associazioni di categoria (CIA, Confagricoltura e Coldiretti), delle autorità cittadine e rappresentati delle associazioni locali. Presente questa mattina anche la social Ambassador ufficiale dell’edizione 2023, Simonetta Chiarugi di Orto e Giardino, canale Instagram AboutGarden con più di 150.000 follower e il presidente dei Florovivaisti Italiani Aldo Alberto.

