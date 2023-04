Calcio, lo Spezia lotta e segna: a Firenze, ottimo 1-1

Un buon Spezia contrasta e se la gioca contro la Fiorentina portando a casa un ottimo pareggio che muove la classifica. La squadra viola fallisce il decimo successo ma può comunque accontentarsi per una buona prestazione portata a casa alla luce anche del clamoroso errore Shomurodov che nel finale ha buttato la rete del successo esterno. Dopo un goal annullato giustamente allo Spezia per fuorigioco di Gyasi la Fiorentina passa al 25′ con Biraghi che fa tutto da solo saltando Wisniewski il quale va a deviare il traversone causando l’autorete del vantaggio dei padroni di casa. Il vantaggio dei toscani dura poco perchè 5′ minuti dopo lo Spezia pareggia con Nzola che salta anche Terracciano mettendo in rete a porta vuota. Al 36′ Cabra coglie la traversa e su questo episodio finisce il primo tempo. Nella ripresa al 16′ palo di Brekalo per la Fiorentina che spinge sull’acceleratore. La viola è davvero sfortunata e al 24′ colpisce il terzo legno: Biraghi su punizione colpisce la traversa e poi è Dragowski a salvare la situazione. In campo lo Spezia soffre le giocate rapide ed efficaci della Fiorentina che al 43′ va a un soffio dal 2-1 con Jovic il cui pallonetto finisce di un nulla sul fondo, sul rovesciamento di fronte è Shomurodov che si mangia il pallone dell’1-2 regalando la sfera al portiere fiorentino.

Fiorentina-Spezia 1-1

Marcatori: 24’ aut Wisniwski (S), 32’ Nzola (S)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli (71’ Barak), Mandragora (80’ Duncan); Ikoné (59’ Gonzalez), Bonaventura, Sottil (59’ Brekalo); Cabral (80’ Jovic). All. Italiano.

Spezia (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Wisniewski, Nikolaou; Bourabia (65’ Bastoni), Ekdal (76’ Esposito), Zurkowski; Maldini (65’ Cipot), Nzola (88’ Verde), Gyasi (76’ Shomurodov). All. Semplici.

Arbitro: Dionisi dell’Aquila

Informazioni sull'autore del post