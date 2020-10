Calcio, Serie A la Samp torna in campo alle 18 contro la Lazio

Conclusa la pausa dedicata alla Nazionale, torna la Serie A con la Sampdoria chiamata ad un trittico impegnativo che la vedrà opposta a LAzio, Atalanta e Genoa. Tre gare dall’elevato coefficiente di difficoltà a cui i blucerchiati arrivano forti del bel successo ottenuto a Firenze due settimane fa che ha interrotto l’avvio disastroso di campionato e cancellato almeno in parte la pessima prestazione casalinga contro il Benevento. Contro i biancocelesti che vincono a Marassi ininterrottamente da 4 stagioni, Claudio Ranieri schiererà quasi certamente i tre pezzi da 90 arrivati nell’ultimo mercato che hanno alzato la cifra tecnica del gruppo: Keità, Candreva (sono anche ex) e Adrien Silva. Se Candreva ha già fatto vedere ottime cose contro Benevento e Fiorentina, c’è ovviamente curiosità per apprezzare le giocate di Keità (peraltro ex della Lazio) e Adrien Silva. Lazio a quota 4 in classifica: una vittoria, una sconfitta e un pari. Inzaghi arriverà al “Ferraris” senza lo squalificato Immobile e senza gli infortunati Bastos, Pereira, Lazzari, Marusic, Luis Felipe con Fares sulla fascia sinistra.

I PRECEDENTI

Vittorie Sampdoria 18 (ultima nell’aprile 2016, 2-1)

Pareggi 19

Vittorie Lazio 17 (ultima nell’agosto 2019, 0-3)