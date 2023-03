La Regione Liguria ricorda Sofia Sacchitelli

Questa sera lo schermo della Regione Liguria in piazza De Ferrari vuole ricordare Sofia Sacchitelli, la giovane studentessa di medicina che ci ha lasciato oggi dopo aver combattuto con coraggio contro un tumore raro, un angiosarcoma cardiaco. Vogliamo salutare Sofia riportando parte delle parole che lei stessa ha scritto per raccontare la sua storia e quella della sua associazione “Sofia nel cuore”, nata proprio per promuovere la ricerca contro questo male

“Il mio unico vero desiderio sarebbe quello di fare anche solo un piccolissimo passo avanti nella ricerca e sulle conoscenze di una malattia estremamente rara come l’angiosarcoma cardiaco. Avendo colpito me personalmente mi riesce veramente difficile rimanere indifferente; soprattutto per tutte le persone e le famiglie che si sono sentite spaventate, abbandonate e sconfortate al momento della diagnosi, come è capitato a noi. Tutto questo ovviamente è alimentato dal fatto che sono una studentessa di medicina e dalla mia profonda fiducia nella ricerca. Magari non darà risultati grandiosi, ma vorrei comunque provarci. Il mio sogno sarebbe che nessuno mai più ricevesse una sentenza di morte come è capitato a me e a tutte le persone che hanno lottato contro la stessa malattia”