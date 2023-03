Sesta Godano, auto contro pulmino: un ferito grave

Frontale questa mattina sulla Sp 566 in Val di Vara tra un’auto e un pulmino per cause da accertare. Il bilancio è di un uomo, quello alla guida dell’auto, in gravi condizioni all’ospedale di La Spezia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici e il 118. Nessuna conseguenza per le persone che viaggiavano sul pulmino. Sul posto anche i vigili del fuoco, la strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

