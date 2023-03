Genova, per l’Acquario il miglior febbraio di sempre: 70.000 visite

Quello appena trascorso è stato in assoluto il miglior febbraio di sempre per l’Acquario di Genova con ben 70mila ingressi, e ora l’obiettivo è superare il record storico di un milione e 400mila visitatori del 2004. “L’Acquario si conferma un volano eccezionale per il turismo della Liguria, che con mare e monti, cultura, sport ed eventi sa attrarre sempre più turisti, in ogni stagione”. Lo ha reso noto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

