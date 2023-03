Genova, domenica torna la fiera di San Giuseppe nel quartiere di Bolzaneto

La festa per il santo patrono dei lavoratori, San Giuseppe, si terrà domenica 19 marzo nella sua tradizionale sede nel quartiere di Bolzaneto. Le strade di Bolzaneto si coloreranno grazie ai suoi 220 banchi di merci varie e di rivenditori di piante, vivaisti e coltivatori diretti.

«Quest’anno la fiera di san Giuseppe si terrà proprio in occasione della festa del santo a cui deve il nome – racconta l’assessore al Commercio, alle Pro Loco e alle Tradizioni Paola Bordilli -. Questa fiera è un appuntamento molto atteso non solo dalla popolazione, ma anche dai fieristi che arrivano da diverse zone della Liguria e di Italia. Le fiere, infatti, sono un elemento molto importante sia per l’animazione dei quartieri che per l’economia locale. La fiera di san Giuseppe rappresenta uno dei momenti più atteso in Valpolcevera ed è nella natura della fiera e delle categorie merceologiche dei suoi stand che vengono ricordate anche le sue tradizioni contadine».

La fiera di san Giuseppe comporterà delle limitazioni e delle modifiche al traffico veicolare.

In particolar modo, dalle 6 alle 24 del giorno 19 marzo è fatto divieto al transito veicolare, con eccezione dei veicoli afferenti alla fiera, alle seguenti vie: via Bolzaneto (tratto compreso tra via Giro del vento e via Fra G.Pantaleo); via Zamperini; via Bettini; via Bonghi; via O.Doria; via Asolone; via Stuparich; via Giro del vento nel tratto compreso tra via Bolzaneto e via Geminiano.

Dalle 6 alle 24 dello stesso giorno è istituito il divieto di sosta nelle seguenti vie: via Bolzaneto, su entrambi i lati, nel tratto compreso tra via Giro del vento e via Fra G.Pantaleo (ad esclusione del parcheggio a zona disco sito all’inizio di via Bolzaneto lato destro); via Zamperini (ambo i lati); via Bettini (ambo i lati); via Bonghi (ambo i lati); via O.Doria (ambo i lati); via Stuparich (ambo i lati); via Asolone (ambo i lati); via Giro del vento (ambo i lati), nel tratto compreso tra l’intersezione Giro del vento/Reta e Giro del vento/Geminiano; via Castiglione; via Oldoini.

Nel tratto di via Giro del vento compresa tra via Bolzaneto e via Reta è istituito il doppio senso di circolazione mentre viene istituito il senso unico alternato “a vista” nel tratto fronteggiante il cantiere stradale di Autostrade in via Giro del vento, davanti alla salita Acquamarsa a martire dalle 6.30 e fino alle 24 o comunque fino a cessate esigenze.

Il senso unico alternato in questo tratto comporterà una conseguente modifica degli itinerari dei mezzi di trasporto pubblico a seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di via Bolzaneto per consentire lo svolgimento della Fiera di San Giuseppe, per l’intera giornata di domenica 19 marzo, le linee 270, 275, 275/ e 670 effettueranno le seguenti modifiche di percorso:

Linee 270 e 670 in direzione Pontedecimo: i bus, arrivati in via Reta, proseguiranno per via Pastorino, via Faggioni, via Pastorino, via Reta dove effettueranno regolare capolinea. Direzione Rivarolo: percorso regolare.

Linee 275 e 275/ in direzione Bolzaneto: i bus, arrivati in via Geminiano, proseguiranno per via Giro del Vento, via Reta, via Pastorino, via Fra’ Pantaleo, via Bolzaneto dove effettueranno regolare capolinea.

