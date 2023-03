Sanità, in occasione Settimana prevenzione oncologica Regione Liguria, Alisa e Lilt Genova insieme per promuovere la prevenzione come stile di vita

Prende il via domani, sabato 18 marzo, la Settimana nazionale della Prevenzione oncologica, un appuntamento annuale promosso dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori per diffondere la cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita. Fino a domenica 26 marzo Regione Liguria, insieme ad Alisa e LILT Genova, promuove una serie per ricordare, ancora una volta, l’importanza della prevenzione e dei corretti stili di vita quali: non fumare, non bere alcolici, alimentarsi in modo adeguato secondo la giusta stagionalità, fare attività fisica per combattere la sedentarietà e tutte le malattie a essa correlate, riposare ed effettuare controlli periodici per la diagnosi precoce come i test di screening oncologici (utero, seno e colon-retto).

In Liguria, nel 2021, su oltre 130mila invitate sono state circa 40mila le donne che hanno aderito allo screening organizzato per il tumore del collo dell’utero (31,4%). Per quanto riguarda lo screening della mammella, hanno aderito alla mammografia circa 50mila donne su 116.100 invitate (43%); per lo screening del colon-retto, hanno aderito al test per la ricerca del sangue occulto 73.795 persone su 274.319 invitate (27,5%).

“La settimana della prevenzione oncologica è una occasione per ricordare che ci sono comportamenti essenziali da adottare per favorire il benessere e la nostra salute, come mangiare sano e fare attività fisica – ricorda l’assessore alla Sanità della Regione Liguria Angelo Gratarola – senza dimenticare che il nostro sistema sanitario offre gratuitamente anche dei percorsi di screening oncologici per la diagnosi precoce. Regione Liguria, insieme ad Alisa, promuoverà nei prossimi giorni una campagna di sensibilizzazione attraverso i canali social dell’Ente per favorire la conoscenza e l’adesione agli screening che riguardano la prevenzione del tumore della cervice uterina, del tumore al seno e del colon-retto”.

“Le terapie antitumorali stanno diventando sempre più efficaci e personalizzate ma la prevenzione resta un’arma fondamentale per la lotta contro i tumori – sottolinea Paolo Pronzato, coordinatore del DIar oncoematologico di Alisa – come ribadito anche dal Piano europeo contro il Cancro e dal Piano Oncologico nazionale. In particolare, gli screening oncologici tradizionali per la diagnosi precoce di tumori mammari, dell’utero e dell’intestino, permettono di affrontare le neoplasie quando sono completamente eradicabili e guaribili”.

La ricerca continua a fare progressi anche in tema di prevenzione: “La Liguria – continua Pronzato – partecipa a un progetto del ministero della Salute per l’implementazione della procedura radiologica Tac nei soggetti a rischio elevato di tumore del polmone, in qualità di forti fumatori. Inoltre, si conoscono sempre più elementi riguardo alla ereditarietà dei tumori: le persone, infatti, possono ricevere informazioni e consulenze in uno degli snodi fondamentali della nostra Rete oncologica, ovvero presso il Centro dei Tumori ereditari dell’ospedale Policlinico San Martino”.

“Oggi, grazie alla prevenzione, la percentuale di tumori guaribili ha superato il 65% e possiamo affermare che il cancro fa meno paura, trattandosi di una patologia da cui spesso si può guarire o che quantomeno si può arrestare – commenta Paolo Sala, presidente di Lilt Genova – ricordando che, a fronte di un costante annuale aumento dell’incidenza dei casi di cancro (oltre 1.000 al giorno nel nostro paese), si registra una continua diminuzione della mortalità. Lilt, presente sull’intero territorio nazionale, con 106 associazioni provinciali e circa 400 ambulatori, ha un solo obiettivo: informare correttamente e creare consapevolezza su quanto i nostri comportamenti e il nostro stile di vita possano incidere nella lotta per vincere il cancro. Il nostro impegno è costante sui tre campi della prevenzione: la primaria (la rimozione dei fattori di rischio), la secondaria (la diagnosi sempre più precoce) e la terziaria (il prendersi cura di chi abbia vissuto l’esperienza cancro: circa 4 milioni di italiani”.

PROGETTO PANINO ISTITUTO MARCO POLO

Anche quest’anno il “Progetto panino” si mette dalla parte della prevenzione con l’ideazione di una nuova ricetta e devolvendo i proventi raccolti dal Servizio alle attività di prevenzione di Lilt Genova. Il “Progetto panino” è nato nell’anno scolastico 2017/2018 come opportunità da offrire agli alunni con programmazione personalizzata frequentanti l’Istituto, per incrementare attraverso attività pratiche le competenze di base, trasversali e professionali acquisite nel percorso scolastico. L’attività viene proposta per tre giorni a settimana, i panini sono prenotati al mattino dagli alunni e dal personale scolastico, scegliendo tra diverse tipologie di farcitura, vengono preparati in un apposito laboratorio e consegnati direttamente nelle classi in occasione dell’intervallo di metà mattinata.

LA PREVENZIONE INIZIA A TAVOLA

Il simbolo della Settimana per la prevenzione è da sempre l’olio extravergine di oliva 100% italiano, re della dieta mediterranea, eccellenza della tradizione enogastronomica italiana e amico della nostra salute; viene infatti definito “oro verde” per le sue accertate caratteristiche nutrizionali e organolettiche in grado di proteggerci, insieme ad altre strategie di prevenzione, da diversi tipi di tumore. Lo chef Marco Losio insieme alla foodblogger Valentina Scarnecchia, hanno messo a disposizione le proprie competenze cucinando una videoricetta sana e gustosa per ricordare che, attraverso una sana e corretta alimentazione, la prevenzione inizia a tavola.

EVENTI

Mercoledì 5 aprile, dalle 17 alle 19, a Palazzo Ducale di Genova, è previsto un Incontro pubblico. Nel contesto della Settimana nazionale per la Prevenzione oncologica, Lilt Genova propone un incontro condotto da professionisti della salute che tratteranno il tema dell’alimentazione con lo scopo di diffondere la cultura della prevenzione come stile di vita.

